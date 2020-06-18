ВСУ получили первый модернизированный беспилотник SPECTATOR-M1

Беспилотник предназначен для разведки местности и может находится в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км.

Вооруженные силы Украины получили первый модернизированный беспилотник SPECTATOR-M1.

Как сообщается на сайте ГК "Укроборонпрома", ОАО "Меридиан" им. С.П. Королева, входящей в состав концерна, выполнило заказ Минобороны на поставку беспилотного авиационного комплекса SPECTATOR-M1.

"Это первая поставка Вооруженным силам Украины беспилотного авиационного комплекса этой модификации. SPECTATOR-M1 - наша общая разработка совместно с учеными Национального технического университета Украины "КПИ", в этой модификации усилены основные преимущества предыдущих моделей - отличная аэродинамика, малозаметность, защищенность от систем радиоэлектронной борьбы. Заканчивать работы над комплексом пришлось во время карантина, но мы, несмотря ни на что выполнили свои обязательства перед Министерством обороны", - подчеркнул председатель правления "Меридиана" Вячеслав Проценко.

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Беспилотник предназначен для разведки местности, может быть использован для мониторинга государственной границы, поисково-спасательных операций, мониторинга водных и лесных массивов и тому подобное.

Отмечается, что благодаря удачной аэродинамике один такой беспилотник может находится в воздухе более двух часов и охватывать зону радиусом до 30 км. Повторный запуск БПЛА занимает до 10 минут и не требует специальных взлетных площадок или дополнительного аэродромного оборудования для эксплуатации.

SPECTATOR-M1 прошел испытания и был принят на вооружение ВСУ в июне 2019 года. Предыдущие модификации этого беспилотника поставляются Минобороны и Госпогранслужбе с 2015 года.

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