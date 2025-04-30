Пока невозможно предсказать, где именно враг будет более применять новый БПЛА.

Смертоносный российский дрон "Бандероль", вероятно будут сбивать по такому же принципу, как крылатые ракеты - определенные характеристики нового БПЛА и крылатых ракет имеют сходство. Такое мнение в эфире телемарафона высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"О "Бандероли" в публичном пространстве мало информации. Единственное, что известно, что это фактически определенная модификация "Шахеда", к которой было приобщено предприятие "Кронштадт". И все отличие заключается в том, что на нем стоит газотурбинный двигатель", - сказал эксперт.

Он добавил, что другие характеристики этого дрона похожи на те, что имеют управляемые авиационные бомбы, но каких-то больших подтверждений этому нет.

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"Поэтому стоит, все же, воспринимать, что наша противовоздушная оборона будет с этим типом боеприпаса бороться так же, как она борется с крылатыми ракетами. А вот в борьбе с крылатыми ракетами у нас все более или менее хорошо... Есть и наши системы С-300, и "Буки"... Думаю, что силы обороны вскоре точно найдут способ противодействовать этому типу смертоносного оружия", - считает Жмайло.

В то же время он добавил, что пока невозможно предсказать, где именно враг будет больше применять "Бандероль", потому что последние недели показывают, что россияне накопили много "Шахедов", которые бьют как по прифронтовым территориям, так и по линии фронта и по тылам.

Новый дрон России "Бандероль"

Как писал УНИАН, издание Forbes сообщило, что новый российский дрон с реактивным двигателем "Бандероль" нацелен на прорыв украинской обороны. Введение нового типа барражирующего боеприпаса со скоростью 400-500 км/ч и большой высотой полета еще больше усложнит работу украинских систем обнаружения и перехвата. Говорилось, что характеристики "Бандероли" позволяют обходить украинскую ПВО и поражать цели в глубине страны, такие массированные удары уже наносились даже по Одессе.

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