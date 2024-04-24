В Германии призывают правительство Шольца передать ракеты Украине.

После того, как Конгресс США одобрил поставки помощи Украине оружия, глава комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнес Штрак-Циммерманн снова призвала федеральное правительство поставлять крылатые ракеты Taurus.

"Канцлер всегда уверял, что он ориентирован на Соединенные Штаты. США сейчас доставят в Украину ракеты большой дальности ATACMS. Это достаточная причина, чтобы действовать сейчас в вопросе Taurus", - сказала она NTV.

В то же время фракция ХДС/ХСС перед сегодняшней встречей канцлера Олафа Шольца с премьер-министром Риши Сунаком в Берлине призвала главу британского правительства уговорить немецкого коллегу согласиться на поставку Taurus.

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"Пакет США теперь прямо призывает президента США Джо Байдена доставить ATACMS большой дальности. Вот почему Сунак также должен усилить давление на Шольца, чтобы тот наконец доставил Taurus", - сказал председатель парламентского комитета по разведке и член правоцентристской партии "Христианские демократы" Родерих Кизеветтер

Оружие и боеприпасы для Украины

В ночь на 24 апреля, Сенат США одобрил пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню в размере $95,2 млрд. Из них более $60 млрд предусмотрено для Украины.

По данным источников CNN, в новом пакете военной помощи Украине США могут впервые передать дальнобойные ракеты ATACMS.

Как известно The Wall Street Journal предположил в прошлом году, что передача Украине американских баллистических ракет большой дальности ATACMS может склонить Германию к предоставлению крылатых ракет Taurus.

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