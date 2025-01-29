Для создания таких структур российской армии может понадобиться до 4 месяцев.

Россия создает отдельные подразделения беспилотных систем для усиления своей армии, и для нас это большой вызов. Об этом сказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона.

"Россияне буквально догоняют нас в таких решениях. Они берут преимущественно массовостью. Иногда мы говорим о каком-то преимуществе - тогда речь не идет о фактическом преимуществе или в дронах, или в артиллерийских выстрелах, а мы говорим о сокращении разрыва", - сказал Жмайло.

При этом он привел пример, что FPV-дронов у россиян всегда было как минимум вдвое больше, но, отметил он, мы умеем их более искусно применять.

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"Это касалось создания территориальной обороны - россияне делали это после нас. Применение тех же дронов "Гербера" - этих фанерных с линзами Люнеберга, которые на экранах ПВО выглядят как "шахеды". Они нас в этом догоняют", - сказал Жмайло.

По его словам, россияне сейчас убеждены, что мы еще долго не сможем научиться бороться с их оптоволоконными дронами, которые соединяют оператора с самим дроном по кабелю и которые устойчивы к действию средств радиоэлектронной борьбы, поэтому у них есть время для создания новых подразделений.

Жмайло добавил, что в российской армии уже созданы группы операторов FPV-дронов, в том числе оптоволоконных, в каждом подразделении.

"Скорее всего, они теперь хотят выстроить единую структуру. Это на характер боевых действий не повлияет, но развертывание самих штатов, доукомплектование людей может занять от 3 до 4 месяцев. И это, соответственно, в нашу пользу. Но глобально для Сил обороны это точно ничего не меняет. Но у россиян есть амбиция: догонять нас и пытаться не только передавливать нас массовостью, но и высокотехничностью", - сказал Жмайло.

Создание в российской армии сил беспилотных систем

Как сообщал УНИАН, Россия начала формирование отдельных полков беспилотных систем на уровне военных округов.

Институт изучения войны (ISW) отмечает, что целью этих процессов является усиление потенциала в сфере беспилотных технологий и централизация управления дронами.

В частности, в составе Центрального военного округа России появился 7-й отдельный разведывательно-ударный полк беспилотных систем численностью 1 342 военнослужащих. Подготовка личного состава происходит на базе 473-го окружного учебного центра РФ.

Кроме того, Россия планирует создать 102 подчиненных подразделения: 41 ударное и 61 разведывательное.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявил, что формирование войск беспилотных систем в составе ВС РФ планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

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