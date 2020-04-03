Минобороны Израиля разрабатывает радары для измерения температуры пациентов на расстоянии 3 м (фото)

Для такого радара использовали К-диапазон с очень низкой частотой, поэтому его можно безопасно размещать неподалеку от людей.

Минобороны Израиля сотрудничает с двумя китайскими оборонными компаниями над разработкой радиолокационных и электрооптических датчиков для мониторинга показателей жизнеспособности людей и выявления инфицированных Covid-19.

Об этом сообщает Janes.

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«Данные, такие как пульс, частота дыхания и температура, измеряется дистанционно с использованием комбинации радарных и электрооптических датчиков, что снижает риск инфицирования медиков. Следующим этапом разработки является скрининг и определение приоритетов ухода за пациентами на основе анализа жизненно важных показателей», – говорится в заявлении Минобороны от 31 марта.

Для таких радаров использовали К-диапазон с очень низкой частотой, поэтому его можно безопасно размещать неподалеку от людей.

Система измеряет пульс человека и дыхание на расстоянии 3 м и передает результаты за считанные секунды.

В то же время в Минобороны Израиля отмечают, что эти радары будут только предупреждать об имеющихся симптомах, но не будут диагностировать у пациентов Covid-19.

Как сообщал УНИАН, США передали Минобороны и Вооруженным силам Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном.