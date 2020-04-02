США передали Эстонии 128 противотанковых ракет Javelin

За последние несколько лет США предоставили Эстонии помощь по обеспечению безопасности на свыше 100 миллионов долларов.

США передали Минобороны и Вооруженным силам Эстонии 128 противотанковых ракет Raytheon Javelin в рамках контракта между Центром оборонных инвестиций Эстонии и Пентагоном.

Об этом говорится в сообщении посольства США в Эстонии.

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Прибывшее оружие является продолжением увеличения оборонного потенциала Эстонии, что усилит стратегическую интеграцию двух стран и обеспечит оперативную совместимость партнеров по НАТО.

За последние несколько лет США предоставили Эстонии помощь по обеспечению безопасности на свыше 100 миллионов долларов. Американские военные взаимодействуют со своими эстонскими коллегами более 150 раз в год.

Как сообщал УНИАН, Космические силы США приняли на вооружение систему наблюдения за спутниками Space Fence.