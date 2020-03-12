США успешно испытали гиперзвуковую ракету

Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM.

Американская компания Lockheed Martin завершила вторые испытания тактической гиперзвуковой ракеты PrSM, успешно поразив мишень на расстоянии 180 км.

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Перспективный снаряд способен разогнаться до пяти сверхзвуковых скоростей.

Ракету Lockheed Martin называют ответом российским комплексам «Искандер», которые способны поражать цели на средних дистанциях и стоят на вооружении у РФ с 2006 года.

Разработчики заявили, что попадание было точным, однако конкретные данные не раскрывают. Запуск ракеты был произведен с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS, передает N+1.

По информации издания, первые летные испытания PrSM прошли в начале декабря 2019 года. Тогда ракета уничтожила цель на расстоянии 240 км. Заявленная максимальная дальность поражения - 499 км.