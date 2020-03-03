США собираются провести испытания перехватчика гиперзвукового оружия

Кроме того, уже в этом году американские военные проведут испытательные пуски сверхзвукового оружия.

США планируют испытать перехватчик гиперзвукового оружия в середине 2020-х годов. Об этом заявил замдиректора программы гиперзвукового оружия Министерства обороны Майк Уайт, передает РИА Новости.

«Есть ряд вех, чтобы рассмотреть эти технические возможности и затем продемонстрировать эти возможности в серии испытательных полетов», — сказал он.

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Кроме того, уже в этом году американские военные проведут испытательные пуски сверхзвукового оружия. По словам Уайта, от стадии разработки уже перешли к созданию прототипов. После этого начнется закупка у разработчиков действующих систем вооружений.

В феврале уже сообщалось, что активное испытание американского гиперзвукового оружия начнется в 2020 году. Предполагается, что ракеты хотят оснастить ядерными боеголовками.