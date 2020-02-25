Воздушные силы США начнут летать на аэротакси

В соответствии с требованиями, электрические и гибридные летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой должны быть способны перевозить от 3 до 8 человек на дальность до 160 км.

Воздушные силы США в ближайшее время объявят тендер на разработку и поставку в войска электрических и гибридных транспортных летательных аппаратов с вертикальным взлетом и посадкой.

Об этом сообщает Avionics International.

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Новые аппараты будут созданы на основе аэротакси. В соответствии с требованиями, электрические и гибридные летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой должны быть способны перевозить от 3 до 8 человек на дальность до 160 км.

Военные намерены инвестировать в наиболее перспективные проекты аэротакси и грузовых беспилотников, а затем использовать их для гражданской сертификации. Это позволит разработчикам собрать достаточно данных для сертификации аэротакси и получения разрешения на их полеты в едином воздушном пространстве.

Вместе с Пентагоном в финансировании проектов аэротакси также заинтересованы Федеральное агентство по управлению чрезвычайных ситуаций, Министерство национальной безопасности, Федеральное лесное управление США и Департамент сельского хозяйства.

Как сообщал УНИАН, в сети появились фото с изображением и макетом комплекса Strategic Long Range Cannon (SLRC), который разрабатывается под эгидой ВС США.