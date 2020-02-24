В США разрабатывают "мега-пушку" с дальностью стрельбы в 1800 километров

Первый прототип планируют построить в 2023 году.

В сети появились фото с изображением и макетом комплекса Strategic Long Range Cannon (SLRC), который разрабатывается под эгидой ВС США.

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Как сообщает Naked Science, материалы по SLRC были продемонстрированы на конференции US-UK Modernization Demonstration Event. Предполагается, что комплекс будет вести огонь активно-реактивными снарядами и сможет поражать цели на расстоянии более тысячи морских миль (более 1800 км – ред.). Снаряды будут оснащены собственными реактивными двигателями, но их калибр неизвестен.

Расчет установки SLRC должен составлять восемь человек. Военные хотят сформировать батарею из четырх платформ. Предполагается, что в новой разработке применили решения, использованные в американской 280-мм пушке М65 времен Холодной войны. Это орудие получило известность как Атомная Энни», поскольку могла вести огонь ядерными боеприпасами.

Будет ли SLRC способен вести огонь ядерными боеприпасами – не уточняется.

В прошлом году стало известно, что финансировать программу будут с 2020 финансового года, а прототип построят в 2023-м.

Ранее США провели военные учения на случай возможного ядерного удара со стороны Российской Федерации по Европе.