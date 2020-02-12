Япония занялась разработкой системы, вызывающей самоподрыв ракет КНДР

Работы над реализацией проекта начинаются в нынешнем году и должны дать результат через пять лет.

Министерство обороны Японии намерено разработать средства радиоэлектронной борьбы против баллистических ракет, запускаемых в КНДР.

Читайте такжеРоссийские бомбардировщики Ту-160 хотят вооружить гиперзвуковыми ракетамиОб этом пишет ТАСС со ссылкой на газету Sankei Shimbun.

Отмечается, что работы над этим проектом начинаются в нынешнем году и должны дать результат через пять лет.

По ее данным, речь идет о том, чтобы с помощью мощного излучения нарушать обмен телеметрической информацией между ракетой и наземной базой, откуда она была запущена. Предполагается производить такой электронный перехват на самом раннем этапе полета ракеты. После потери связи с базой в ней должен сработать механизм самоподрыва.

На предварительные разработки по созданию таких устройств в проекте госбюджета на 2020 финансовый год предполагается выделить 3,8 миллиарда иен (около 35 миллиона долларов).

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО собирается усилить контроль над вооружениями в ответ на размещение Россией ракетных систем в Европе.