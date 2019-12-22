Эрдоган анонсировал появление у Турции шести субмарин нового типа
23:55, 22 декабря 2019Оружие
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Как стало известно, ввод в эксплуатацию субмарин начнется в 2022 году.
Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уведомил, что к 2027 году у ВМС Турции появится шесть подводных лодок нового типа.
Об этом сообщает Anadolu.
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Как стало известно, ввод в эксплуатацию субмарин начнется в 2022 году.
Уточняется, что ежегодно в распоряжении турецких ВМС будет отдаваться по одной подлодке.
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