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Эрдоган анонсировал появление у Турции шести субмарин нового типа

23:55, 22 декабря 2019
Оружие
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Реджеп Тайип Эрдоган / REUTERS

Об этом сообщает Anadolu.

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Как стало известно, ввод в эксплуатацию субмарин начнется в 2022 году.

Уточняется, что ежегодно в распоряжении турецких ВМС будет отдаваться по одной подлодке.

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Теги: #Эрдоган#подлодка