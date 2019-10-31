В Одессе завершается подготовка украинских боевых водолазов по стандартам НАТО (видео)
11:23, 31 октября 2019Оружие
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За 8 недель каждый курсант отработал под водой более 10 часов.
Курсанты водолазной школы ВМС готовятся к выпуску / Скриншот - ТСН
Водолазная школа ВМС Украины завершает в Одессе подготовку боевых пловцов.
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Как сообщается в сюжете ТСН, это будет первый выпуск школы со времени ее выхода из оккупированного Крыма.
Подготовка длилась восемь недель. От теории до погружений - сначала в бассейне, а потом и в открытом море. Каждый курсант отработал под водой более 10 часов.
Современное оборудование для учений помогли приобрести волонтеры. Подготовка водолазов велась с учетом опыта ВМС Великобритании и по стандартам НАТО.
К выпуску ВМС Украины получили в свое распоряжение поисково-спасательное судно «Олександр Охрименко».
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