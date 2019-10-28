В Эстонию прибыла первая партия боевой техники в рамках учений НАТО

Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат.

Первая партия британской боевой техники, в частности 18 танков Challenger, в рамках учений НАТО Tractable прибыла в понедельник в Эстонию.

Об этом сообщает портал ERR.

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Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат.

«Подобные учения нужны для того, чтобы в случае необходимости все сработало, как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противнику было понятно, что перемещение произошло, что есть средства и умения, поэтому в случае необходимости будем действовать быстро», – сказал эстонский министр обороны Юри Луйк.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в Главном штабе.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", для участия в совместных военных учениях.