цей матеріал доступний українською

В Эстонию прибыла первая партия боевой техники в рамках учений НАТО

19:12, 28 октября 2019
Оружие
104 0
В Эстонию, в частности, прибыли 18 танков Challenger / CABRIT/eFP/NATO

Об этом сообщает портал ERR.

Читайте такжеНемецкий флот получил первый многоцелевой вертолет Sea Lion

Всего в последующие недели ожидается прибытие 200 единиц боевой техники и 800 британских солдат.

«Подобные учения нужны для того, чтобы в случае необходимости все сработало, как часы. И, во-вторых, чтобы нашему вероятному противнику было понятно, что перемещение произошло, что есть средства и умения, поэтому в случае необходимости будем действовать быстро», – сказал эстонский министр обороны Юри Луйк.

В отличие от обычной ротации дислоцированных в Эстонии войск НАТО, учения отличаются масштабами и сложностью операции, пояснили в Главном штабе.

Великобритания возглавляет размещенный в Эстонии батальон НАТО общей численностью 1200 человек с тяжелой боевой техникой. Кроме британских солдат и офицеров, в состав боевой группы НАТО входят также военнослужащие Франции и Дании.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация перебросила в Сербию зенитные ракетные комплексы С-400 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С", для участия в совместных военных учениях.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #НАТО#Великобритания#Эстония#танки