Индия начала разработку собственной гиперзвуковой ракеты

В случае успеха Индия станет четвертой страной мира, которая обладает гиперзвуковым вооружением.

Индия приняла решение присоединиться к гиперзвуковому ракетному клубу держав - в стране стартовала разработка собственной гиперзвуковой ракеты, скорость которой будет в пять раз выше скорости звука.

Разработка ракеты возложена на индийскую организацию оборонных исследований и разработок DRDO (Defence Research and Development), сообщает zn.ua со ссылкой на Army Recognition.

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Сейчас проект находится на стадии подготовки документации и сооружения аэродинамического тоннеля, где будут проходить испытания ракеты.

В случае успеха Индия станет четвертой страной мира, которая обладает гиперзвуковым вооружением - сейчас такие ракеты имеются в наличии у России, США и Китая.

Напомним, ранее министр обороны Марк Эспер заявил, что Вашингтон уже в ближайшее время сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие.