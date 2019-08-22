В Пентагоне назвали сроки разработки гиперзвукового оружия

Глава Минобороны США заподозрил Москву в расширении стратегического ядерного арсенала.

Вашингтон уже в ближайшее время сможет поставить на вооружение гиперзвуковое оружие.

Об этом заявил новый министр обороны США Марк Эспер в интервью каналу Fox News Channel, передает dw.com.

"Думаю, это, вероятно, вопрос пары лет, если вам так угодно", - заявил он, отвечая на вопрос репортера.

Как сообщили в июне в ВВС США, Пентагон провел на авиабазе Эдвардс (штат Калифорния) успешные испытания с участием стратегического бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, который может использоваться для несения данного типа оружия.

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В ходе беседы с журналисткой Fox News Channel глава Пентагона коснулся также ситуации со взрывом на полигоне Минобороны РФ в Архангельской области 8 августа. "Очевидно, что они (русские. - ред.) пытаются расширить свой стратегический ядерный арсенал для борьбы с Соединенными Штатами", - заявил он.

"Нам нужно убедиться, что мы включим эти новые виды вооружений, разрабатываемые Россией" в новое соглашение, которое станет продлением Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающего в феврале 2021 года, подчеркнул Эспер.

"Сейчас Россия располагает… крылатыми ракетами средней дальности, возможно оснащенными ядерными боеголовками и направленными в сторону Европы", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.