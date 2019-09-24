Украинский производитель впервые покажет отечественный 3D-радиолокатор

Радиолокатор может транспортироваться самолетом «Геркулес» С130.

Ведущий производитель наземной радиолокационной техники «Искра», входящий в состав «Укроборонпрома», разработал мобильный 3D-радиолокатор.

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Устройство для определения целей на низких, средних и больших высотах обещают показать на выставке «Оружие и безопасность-2019».

90К6Е – это мобильный радиолокатор кругового обзора с транзисторным передатчиком. Его используют в зенитных ракетных войсках и в подразделениях военно-воздушных сил, а также в противовоздушной обороне.

Радиолокатор может транспортироваться самолетом «Геркулес» С130.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году в рамках государственного оборонного заказа ряд предприятий не смогли в полном объеме поставить армии военную технику.