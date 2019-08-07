Крупнейший десантный корабль ВМС Украины "Юрий Олефиренко" встал на ремонт

Ремонт корабля позволит загрузить работой коллектив завода, наладит его работу, обеспечит стабильную выплату зарплат, налогов и сборов.

Государственное предприятие «Николаевский судостроительный завод», входящее в состав государственного концерна «Укроборонпром», начинает плановый ремонт десантного корабля «Юрий Олефиренко», который 7 августа прибыл в Николаев, сообщает пресс-служба концерна.

«Во время ремонтных работ будет проведена проверка, ремонт или полная замена всех узлов и механизмов, осмотрены и, в случае необходимости, исправлены трубопроводы и электросети корабля, его корпус и отсеки. Эта задача позволит загрузить работой коллектив, наладит работу предприятия, обеспечит стабильную выплату зарплат, налогов и сборов», - сказано в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, во время рабочей поездки в Николаевскую область 17 июля президент Украины Владимир Зеленский пообещал работникам Николаевского судостроительного завода посодействовать в скорейшей ликвидации задолженности по зарплате на предприятии.

Уже 23 июля «Укроборонпром» отчитался о выполнении в полном объеме поручения Зеленского относительно погашения задолженности по заработной плате перед работниками госпредприятия «Николаевский судостроительный завод» в размере 54,8 млн грн. Кроме того, было перечислено 31,7 млн грн для выплат компенсации за несвоевременно выплаченную заработную плату, а также налогов и сборов, связанных с расчетом на оплату труда.

Справка УНИАН. Николаевский судостроительный завод (Судостроительный завод им. 61 коммунара) - судостроительное предприятие, расположенное в Николаеве. Ведет свою историю с 1787 года. С 2011 года входит в состав госконцерна "Укроборонпром". Предприятие специализировалось на производстве судов различного типа, а также военных кораблей. Сейчас завод в основном выполняет контракты по ремонту судов и десантных катеров для ВМФ Украины.

«Юрий Олефиренко» является крупнейшим кораблем в своем классе в составе ВМС Украины, способен проводить десантирование более 150 бойцов, или до 10 единиц бронетехники, или перевозки до 250 тонн грузов. Для огневой поддержки морской пехоты он вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками со скорострельностью 1000 выстрелов в минуту.

«Юрий Олефиренко» активно используется Морской пехотой Украины и на постоянной основе участвует в учениях. В частности, именно этот корабль традиционно принял участие в украинско-американских учениях «Си Бриз-2019», во время которых высадил на берег морских пехотинцев, которые при поддержке боевых машин пехоты и бронетранспортеров заняли плацдарм, организовали оборону и удерживали его до подхода основных сил.

Как сообщал УНИАН, Министр обороны Украины Степан Полторак заявил о необходимости демилитаризировать недостроенный ракетный крейсер проекта 1164 (бывший крейсер «Украина» – УНИАН), чтобы в дальнейшем использовать его оборудование для модернизации других кораблей Военно-морских сил Украины.