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Российские военные проводят подводную экспедицию в оккупированном Крыму

13:44, 04 августа 2019
Оружие
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Российские военные проводят подводную экспедицию в оккупированном Крыму / фото mil.gov.ua

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Как сообщается, на первом этапе экспедиции привлекли гидрографическое судно Черноморского флота, благодаря которому можно обнаружить остатки кораблей и самолетов.

"Были обнаружены самолет "Аерокобра", останки штурмовика ИЛ-2, пароход "Мария", который затонул в результате навигационной аварии в 1908 году, а также найдены останки немецкой десантной баржи F-334а. Часть обнаруженных артефактов была поднята со дна моря на поверхность", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что второй этап поисковой экспедиции "Аджимушкай-2019" будет проведен с 29 июля по 13 августа в районе Аджимушкайских каменоломен города Керчь.

Аджимушкайские каменоломни оборонялись с 16 мая по 30 октября 1942 года, в боях принимали участие 13 тысяч человек. В живых оставалось 48 человек. Осада продолжалась 170 дней.

Ранее сообщалось, что в аннексированном Крыму боевики провели учения.

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Теги: #черноморский флот#оккупированный Крым