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У берегов оккупированного Крыма российские летчики учились принуждать самолеты к посадке

14:19, 14 января 2019
Оружие
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Экипажи истребителей отработали взлет, посадку и учебные атаки / function.mil.ru

Над Черным морем экипажи российских истребителей провели тренировку по сопровождению и принуждению к посадке воздушного судна условного нарушителя.

Об этом сообщает Крым.Реалии, ссылаясь на пресс-службу Черноморского флота России.

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"В ходе выполнения полетов, которые осложнялись низкой сплошной облачностью, ограниченной видимостью и различными осадками, экипажи современных истребителей отработали взлет, посадку, учебные атаки по воздушным и наземным целям, а также выполнили имитацию воздушного боя, сопровождение и принуждение к посадке воздушного судна условного нарушителя", – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 20 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия продолжит усиливать свое военное присутствие в оккупированном ею Крыму.

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Теги: #Крым#Россия#учения