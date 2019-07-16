В СНБО хотят снять гриф секретности с оборонных закупок

В частности, Данилюк добавил, что нужно внедрять несколько законопроектов, которые касаются реформы в СБУ и создания Службы финансовых расследований.

В Совете национальной безопасности и обороны хотят изменить процедуру оборонных заказов, около 90% которых сейчас проводят тайно.

Об этом заявил новый секретарь СНБО Александр Данилюк на форуме «Установление справедливости — повестка дня для будущего парламента» в Киеве, пишет Громадське.

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«Около 90% заказов из сферы обороны проходят в тайном режиме. Понятно, что когда это происходит, на этом кто-то зарабатывает, или, как минимум, деньги применяются неэффективно. Поэтому должен быть применен принцип минимально целесообразной секретности, который действует в разных странах мира. То есть минимально то, что действительно нужно, — держать в тайне, а к остальному должны применяться прозрачные, конкурентные процедуры», — прокомментировал Александр Данилюк.

В частности, Данилюк добавил, что нужно внедрять несколько законопроектов, касающихся реформы СБУ и создания Службы финансовых расследований.

«Это должен быть пакет реформ, потому что без реформы СБУ остальные сферы не реформируется. Здесь все связано. Я уверен, что парламент примет эти законы, и тогда мы пройдем ключевой рубикон. Это не последние реформы, но они не будут безрезультатными», — отметил секретарь СНБО.

Напомним, 16 марта пятый президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО относительно реформирования оборонно-промышленного комплекса и повышения его прозрачности, которое предусматривает аудит и ревизию деятельности концерна Укроборонпром с привлечением экспертов стран-партнеров.

Впоследствии Порошенко заявлял, что во время аудита в государственном концерне Укроборонпром с некоторых документов снимут гриф секретности.