В Укроборонпроме посетовали, что недостроенный ракетный крейсер "Украина" гниет

Завод вынужден все равно выделять определенные ресурсы, поддерживая не введенный в эксплуатацию, недостроенный корабль.

Содержание недостроенного ракетного крейсера "Украина", который находится в акватории николаевского завода имени 61 коммунара, составляет около 15 млн гривен в год.

Об этом заявил в интервью "Цензор.НЕТ" заявил генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин.

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"В 2012-13 гг. по договору с Минобороны в месяц оплачивалось 600 тысяч гривень. По сегодняшним ценам – около 15 млн гривен в год. Он же подключен к электроэнергии, нужно держать запитанными все системы. Однако в 2014-м Минобороны прекратило его оплату. Самое плохое, что деньги не идут уже, и корабль гниет. Но завод вынужден все равно выделять определенные ресурсы, поддерживая не введенный в эксплуатацию, недостроенный, небоеготовый корабль", - сообщил гендиректор.

"Что касается крейсера – государство должно принять решение по его судьбе. Когда это имущество станет операбельным, мы сможем найти решение этой проблемы", - пояснил Букин.

Говоря о возможности выставить крейсер на продажу, руководитель "Укроборонпром" отметил, что "без решения правительства я могу только, как Дон Кихот, запрыгнуть на мельницу".

"Имущество – государственное. Поэтому должно быть решение правительства, которое базируется на запросе Минобороны, к примеру, предлагающем "Укроборонпрому" реализовать его на внешнем рынке", - пояснил Букин.

Ранее эксперт, директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец раскрыл некоторые подробности о новом ракетном комплексе "Нептун", очередные заводские испытания которого прошли 5 апреля 2019 года.