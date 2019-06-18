Россия заявила о перехвате бомбардировщика США и показала видео

На записи из кабины пилота видно, как российский истребитель подлетает к американскому бомбардировщику и сопровождает его.

Российский Су-27 перехватил стратегического бомбардировщика ВВС США В-52Н у российской границы.

Соответствующее видео выложил на YouTube официальный канал Минобороны России.

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"Стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США были замечены накануне у государственной границы Российской Федерации в районе Черного и Балтийского морей. Для перехвата самолетов в воздух поднимались российские истребители Су-27 из состава дежурных сил по ПВО Нарушений государственной границы РФ зафиксировано не было. Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства", - сообщили в Минобороны.

На записи из кабины пилота видно, как российский истребитель подлетает к американскому бомбардировщику и сопровождает его.

Как сообщал УНИАН, истребители Королевских воздушных сил Великобритании перехватили два российских военно-транспортных самолета, которые пролетали в непосредственной близости от воздушного пространства Эстонии.