США показали свой «самолет Судного дня»

На самолете установлены более 60 спутниковых тарелок и антенн для поддержки связи с устройствами по всей планете.

Американские журналисты узнали подробности о самолете «Судного дня» — E-4B Nightwatch, который США могут использовать в случае ядерного удара.

По данным телеканала CNBC, американская версия самолета «Судного дня» выглядит как усовершенствованная модель Boeing 747. Этот лайнер может быть в небе «24 на семь».

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Кроме того, на самолете установлены более 60 спутниковых тарелок и антенн для поддержки связи с устройствами по всей планете. На борту есть все необходимое и для экипажа: 18 кроватей, шесть ванных, кухонное пространство, конференц-зал, рабочие места и кабинет для руководства минобороны США.

«Трехпалубный самолет может обслуживать экипаж до 112 человек», — уточняет телеканал.

Однако прочие характеристики самолет засекречены.