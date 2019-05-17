Россия разрабатывает оружие, которое ранее "встречалось в фантастических рассказах" - Путин

По словам российского президента, речь идет о боевых лазерных комплексах тактического уровня.

Россия разрабатывает оружие, которое ранее «встречалось в фантастических рассказах», эти системы поражения будут определят потенциал российской армии и флота практически весь XXI век.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством министерства обороны и предприятий ОПК.

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В частности, он отметил, что необходимо отдельно рассмотреть, как в целом идёт разработка перспективных образцов вооружения, в том числе создаваемых на основе так называемых новых физических принципов.

«Обсудим работу над системами лазерного оружия с использованием отечественной оптики и высокочувствительной оптоэлектроники, включая типы оружия, которые ещё недавно, если по-честному сказать, мы с вами это понимаем, встречались только в фантастических рассказах. Имею в виду боевые лазерные комплексы тактического уровня. Они созданы уже на практике», - сказал Путин.

«Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия, практически на весь XXI век, будут во многом определять боевой потенциал Российской армии и флота», - добавил он.

По словам российского лидера, необходимо использовать все эти наработки в гражданских сферах, в отдельных регионах России, где такие разработки будут крайне востребованны, в том числе в Арктике, в регионе, который «имеет для нас историческое и стратегическое значение».

Путин добавил, что также будут рассмотрены первые практические результаты войсковой эксплуатации новейшей техники, включая лазерное оружие «Пересвет» и авиационный ракетный комплекс, гиперзвуковой комплекс «Кинжал».