Британцы представили гибридную энергосистему для лазерного оружия

По замыслу разработчиков, компактную энергоустановку можно будет монтировать на одно транспортное шасси с самой лазерной системой.

Британская компания Rolls-Royce раскрыла информацию о гибридной энергетической установке для лазерного оружия.

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Как сообщает DefenseNews, разработка системы около 10 лет велась в подразделении компании LibertyWorks, где ведутся высокотехнологические разработки. В компании журналистам сообщили, что система уже прошла тестирование.

Технология представляет собой систему питания и термического регулирования, способную обеспечить энергией лазерную установку мощностью в 100 киловатт.

Установка использует хорошо известный турбинный двигатель M250, который использовался, в частности, в вертолете OH-58D Kiowa Warrior. Система способна генерировать приблизительно 300 киловатт электроэнергии.

При этом, двигатель и генератор совмещены с аккумуляторной батареей, которая может заряжаться от них. Благодаря батарее двигатель не должен работать постоянно. Оператор может использовать энергию батареи для запуска системы, а затем переключиться на двигатель.

По замыслу разработчиков, компактную энергоустановку можно будет монтировать на одно транспортное шасси с самой лазерной системой.

Ранее сообщалось, что американцы сбили лазером ракеты, запущенные в воздухе. Испытания провели на территории Нью-Мексико в апреле этого года.