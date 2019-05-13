В США провели массовые учения на истребителях пятого поколения (фото)

Учения подтвердили высокий уровень готовности техники и подготовки летного состава.

Корпус морской пехоты США впервые выполнил так называемую «слоновью прогулку» с участием новейших истребителей пятого поколения F-35B c вертикальным взлетом и посадкой.

Об этом сообщает Naked Science.

«Слоновьей прогулкой» называется массовая тренировки пилотов истребителей, которая позволяет отработать управление большим числом истребителей в условиях, приближенных к боевым.

Учения затронули 20 самолетов эскадрильи VMFAT-501. Они подтвердили высокий уровень готовности техники и подготовки летного состава.

F-35B - одна из трех модификаций истребителя пятого поколения F-35: единственная из всех, способная выполнить укороченный взлет и вертикальную посадку. F-35B - самая дорогая и технически сложная версия, стоимость которой превышает 100 миллионов долларов.

Возможности этого варианта истребителя очень востребованы, если речь идет об универсальных десантных кораблях с весьма ограниченным пространством на палубе.

Как сообщал УНИАН, истребители F-35A и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER, которые предназначены для уничтожения радаров комплексов противоракетной обороны (ПРО) противника.