Берлин одобрил новые поставки военных технологий Саудовской Аравии

Германия готова поставлять Саудовской Аравии технологию производства полуприцепов с низкорамной платформой, сообщают СМИ.

Федеральный совет безопасности Германии одобрил поставки вооружений в Саудовскую Аравию. Речь идет о технологии производства полуприцепов с низкорамной платформой, разработанных немецкой фирмой Kamag из города Ульм.

Как пишет DW, об этом сообщили в четверг, 11 апреля, агентство dpa, интернет-издание Spiegel Online, а также общественно-правовая медиакомпания ZDF со ссылкой на письменное уведомление министра экономики ФРГ Петера Альтмаєра (Peter Altmaier), отправленное профильной комиссии немецкого Бундестага.

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В состав федерального совета, заседающей в режиме секретности, входят канцлер ФРГ Ангела Меркель и несколько федеральных министров.

Члены парламентской комиссии, которая занимается вопросами экспорта вооружений, на последнем заседании одобрили военные поставки шести государствам, включая с Саудовской Аравией и ОАЭ. Комплектующие для низкорамных платформ должны быть доставлены во Францию "с конечным пунктом назначения в Саудовской Аравии", говорится в сообщении Альтмаєра.

В конце марта представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что Германия на шесть месяцев продлила эмбарго на поставки вооружений Саудовской Аравии. По его словам, до 30 сентября Германия не будет поставлять оружие королевству, в том числе по ранее одобренными контрактами, и не будет выдавать разрешение на поставки оружия в будущем. Сначала запрет на поставки оружия Саудовской Аравии была введена в середине ноября 2018 года, после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги в здании саудовского консульства в Стамбуле.