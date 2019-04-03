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В Черном море пройдут масштабные учения НАТО (видео)

18:54, 03 апреля 2019
Оружие
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Участие в учениях примет 2200 военнослужащих / фото: twitter.com/USNavyEurope

Об этом сообщает пресс-служба миссии Украины при НАТО на своем аккаунте в Twitter.

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"14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих будут выполнять совместные боевые задачи в Черноморском регионе", - отмечают в миссии.

Как сообщал УНИАН, 3 апреля представитель США в Организации Североатлантического договора посол Кей Бейли Хатчисон заявила, что Альянс намерен обезопасить проход судов Украины через Керченский пролив.

В Кремле на вопрос о прохождении кораблей Североатлантического альянса в Азовское море заявили, что это закрытый водоем.

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Теги: #НАТО#Черное море