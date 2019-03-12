National Interest: Санкции США поставили производителей ружей и автоматов России на грань краха

Как оказалось, большие объемы российского стрелкового оружия продавались именно на американском рынке, без доступа к которому компаниям в РФ очень трудно.

Санкции США, введенные в ответ на российскую агрессию против Украины и вмешательство в американские выборы, ударили по неожиданной цели, а именно по производителям оружия и патронов в России.

Как оказалось, с 2014 года из-за экономических ограничений Москва потеряла 50 миллиардов рублей (или 760 миллионов долларов) из-за потери чрезвычайно прибыльной продажи стрелкового оружия и припасов к нему в США, пишет National Interest.

По иронии судьбы, санкции оказались такими болезненными для российских компаний по причине интересной асимметрии. РФ остается одним из крупнейших производителей вооружений на планете и может похвастаться целым рядом узнаваемых брендов, таких как автоматы Калашникова. Но при этом российский рынок гражданского оружия крошечный в сравнении с американским.

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«До санкций около 80% российской продукции отправлялось на рынки США и стран Европы, где гражданским разрешено владеть оружием», - сообщил источник из российской оборонной промышленности.

Согласно данным российской разрешительной системы, в РФ живет 4,5 миллиона человек, которые зарегистрировали более 7 миллионов единиц оружия. Тем временем, по состоянию на 2018 год в США граждане легально и нелегально владеют около 393 миллионами единиц оружия. И это почти половина от 857 миллионов единиц, которые находятся «на руках» у гражданских во всем мире. В 2013 году российская газета «Известия» сообщала, что несколько компаний из США подписали контракты на импорт 900 миллионов патронов калибром 7,62 миллиметра.

Теперь директор российской компании «Ростек» пожаловался, что США покупают такие патроны у Китая и Болгарии.

«Американцы – циничные бизнесмены. Они до недавнего времени покупали наши боеприпасы, потому что они самые дешевые. Теперь, учитывая политику США, нацеленную на создание неблагоприятной бизнес-среды для российских компаний, конечно же, они закрыли свой рынок. Вдобавок, российские депутаты подорвали проект Сил специального назначения США от 2017 года, в рамках которого американские производители должны были копировать российское стрелковое оружие и боеприпасы, которые затем можно было бы передавать иностранным армиям и группам, которые привыкли использовать российское и советское вооружение», - сказал директор «Ростек» Сергей Абрамов.

Из-за потери рынка США производители стрелкового оружия России погрузились в кризис, который толкает их к реорганизации. Армия страны не поможет, потому что у нее уже есть значительные запасы.

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«Проблема в том, что ряд заводов были приватизированы очень давно. И каждый из них развивался согласно своих корпоративных планов. Промышленность фрагментирована, она не развивается. Ситуацию можно назвать кризисом. В результате качество нашего стрелкового оружия и боеприпасов стали хуже, чем у НАТО. И это уже вопрос нашей конкурентоспособности», - сказал Абрамов.

Концерн «Калашников», который остается крупнейшим производителем стрелкового гражданского и военного оружия, продвигает идею ослабить российские законы, чтобы оживить внутренний рынок. В частности, в компании предлагают разрешить гражданским иметь в собственности до десятка единиц. А также уменьшить порог стрелкового опыта, необходимого для владения охотничьим оружием.

Редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев сказал National Interest, что сейчас все равно существуют «лазейки», через которые Россия экспортирует свое оружие на американский рынок.

«Это хорошо для нас, потому что объемы, которые американский рынок готов потребить, позволяют нашим производителям патронов расти и сохранять при этом низкие цены», - сказал он.