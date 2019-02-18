Харьковский БТР презентовали на Международной выставке вооружений

Это принципиально новая машина, которая отвечает требованиям НАТО.

На международной выставке IDEX-2019 в Абу-Даби представили разработку харьковских конструкторов КБ имени Морозова – БТР - 4МВ1.

Как пишет "Харківський вимір", это принципиально новая машина, которая отвечает требованиям НАТО. В ней учтены все пожелания украинских военных. Его основная задача – незаметно и быстро доставить десантников на боевое задание. Тихий двигатель и высокая скорость в условиях бездорожья. БТР плавает на глубине до 4 метров.

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Кроме того, специалисты из Харькова изменили фронтальную часть боевой машины и использовали принцип «разнесенной брони». Благодаря этому, утверждают в концерне, был облегчен ремонт бронетранспортера в полевых условиях.

По информации государственного концерна «Укроборонпром», украинская делегация, также, впервые продемонстрировала модели наземного противокорабельного ракетного комплекса «Нептун» и реактивной системы «Ольха».

Во время выставки представители «Укроборонпрома» состоялись переговоры с делегациями из Анголы, Азербайджана, Объединенных Арабских Эмиратов и Бангладеша, а также с международными компаниями.