Во Львове показали бронированного "спасателя" танков (видео)
12:17, 01 февраля 2019Оружие
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Машина разработана на базе танка Т-72 и отвечает всем современным требованиям.
Во Львове с конвейера сошла ремонтно-эвакуационная машина, которую уже окрестили Львом.
Эта машина способна при любого бездорожья и погоды прийти на помощь украинским военным, говорится в сюжете ТСН.
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Уникальная, полностью отечественная разработка успешно прошла испытания и уже заинтересовала армии других государств.
На машине установлена современная европейская гидравлическая система, при ее разработке полностью отказались от российских комплектующих.
Ранее сообщалось, что полученная в результате глубокой модернизации 122-мм реактивной системы залпового огня боевая машина «Берест» в перспективе может заменить РСЗО «Град», находящийся на вооружении украинской армии.
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