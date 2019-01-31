В Израиле представили прицел с тачскрином и баллистическим калькулятором

Прицел SSR400 оснащен двумя камерами в передней части, одна из которых предназначена для работы в условиях хорошего освещения, а другая - в условиях сумерек.

Израильская компания Sensight представила электронный прицел SSR400 для гражданского длинноствольного стрелкового оружия.

Как пишет N+1 со ссылкой на Military.com, прицел оснащен небольшим экраном, тачскрином и имеет встроенный баллистический калькулятор для расчета траектории полета пули. Продажи устройства планируется начать весной текущего года по цене около одной тысячи долларов.

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Прицел SSR400 оснащен двумя камерами в передней части, одна из которых предназначена для работы в условиях хорошего освещения, а другая - в условиях сумерек. Изображение с камер выводится на небольшой вертикальный прицел, где на него накладывается прицельная марка и информация о кратности используемого увеличения.

Прицел имеет возможность изменять кратность увеличения от 1,3 до 20. Устройство также оснащено горизонтальным тачскрином, с помощью которого можно изменять яркость подсветки и кратность увеличения. На тачскрин также выводятся кнопки управления видеозаписью или фотографированием. SSR400 может вести видеозапись с частотой 60 кадров в секунду с разрешением 1080p.

Электронный прицел оснащен гироскопом, данные с которого используются при работе встроенного баллистического калькулятора. С его помощью можно, указав дальность до цели, рассчитать траекторию полета пули. После расчета положение прицельной марки на экране будет скорректировано. Калькулятор пока может вести расчет для патронов калибров .308 Winchester, .300 Winchester Magnum и .338 Lapua Magnum.

В устройство также встроен GPS-модуль, координаты с которого могут записываться в память при фотографировании или в режиме видеозаписи. Прицел можно подключить к компьютеру или смартфону с помощью Wi-Fi. Кроме того, устройство оснащено USB-портом для подключения к компьютеру и обновления прошивки.

Ранее УНИАН сообщал, что министерство обороны Израиля объявило о намерении заказать предприятиям оборонно-промышленного комплекса разработку боевых лазерных установок, которые можно было бы использовать для защиты объектов от неуправляемых ракет и минометных мин.