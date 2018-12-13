Airbus защитил эскизный проект европейского ударного беспилотника

Первый полет нового БПЛА запланирован на середину 2020-х годов.

Европейский авиастроительный концерн Airbus успешно защитил эскизный проект ударного беспилотного летательного аппарата с большой продолжительностью полета.

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Об этом сообщает N+1, ссылаясь на сообщение концерна, который выступает головным разработчиком проекта. Помимо него, разработкой занимаются французская компания Dassault Aviation и итальянский холдинг Leonardo.

Отмечается, что экскизный проект – это первый этап в программе создания любого вооружения. Теперь компании, участвующие в проекте беспилотника, смогут приступить к его детальной проработке.

С проектом нового БПЛА разработчики намерены принять участие в тендере европейской Организации по сотрудничеству в сфере совместных вооружений.

Впервые проект перспективного европейского беспилотника был представлен в апреле прошлого года. Аппарат предполагается выполнить по классической самолетной схеме низкоплана с Т-образным хвостовым оперением. Аппарат будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями.

Первый полет нового беспилотника запланирован на середину 2020-х годов.

Ранее эксперты назвали мировых лидеров в производстве оружия. На первом месте в списке ста крупнейших производителей оружия по-прежнему находится американский концерн Lockheed Martin, чей доход в 2017 году составил 44,9 миллиарда долларов США.