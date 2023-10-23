Западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя.

Командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал работу американского ЗРК HAWK этой ночью. Видео появилось в Telegram-канале Олещука.

"100-процентный результат дается нелегко, и мы будем приближаться к нему ежедневно, укрепляя нашу противовоздушную оборону", - отметил он.

По словам Олещука, западное оружие доказало и продолжает доказывать свою эффективность на поле боя.

"На видео - боевая работа американского ЗРК HAWK этой ночью, который наряду с более современными зенитными ракетными системами союзников, защищает украинское небо. Спасибо всем защитникам неба за нынешний результат, благодарен за скорость и настойчивость в освоении новыми системами", - заявил командующий.

Атака РФ ночью 23 октября - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в ночь с 22 на 23 октября по Украине начала распространяться воздушная тревога. В частности, сначала тревогу из-за ракетной опасности объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской и Черкасской областях. Почти сразу же еще добавилась угроза ударов дронами-камикадзе.

Также ракетную тревогу объявляли в Донецкой и Запорожской областях.

Силы обороны Украины этой ночью уничтожили все воздушные цели, которые были запущены российскими захватчиками-речь идет о 13 беспилотных летательных аппаратах Shahed-136/131, 1 управляемой авиационной ракете Х-59 и еще одном ударном БПЛА (тип не установлен).

Так, дронами Shahed противник атаковал с юга (мыс Чауда, Крым), направил их в разных направлениях - южные, восточные и центральные регионы Украины, по маршруту следования ударных БПЛА работала противовоздушная оборона.

В то же время, ракета Х-59 применена с самолета Су-34 из воздушного пространства временно оккупированной территории Запорожской области, беспилотник неустановленного типа, предположительно, был запущен с северной границы.

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