Анналена Бербок напомнила, что Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, и призвала других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

Союзники Украины во всем мире должны создать над этой страной "оборонительный щит", чтобы защитить ее от российских атак в зимний период. С таким призывом в кулуарах встречи глав МИД государств-членов НАТО в Брюсселе выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, информирует DW.

"Целью России снова является гражданская инфраструктура. Подобные атаки призваны лишить украинцев зимой электричества и теплой воды", - подчеркнула Бербок.

Глава МИД Германии отметила, что Берлин уже предоставил Киеву электрогенераторы и комплексы ПВО Patriot, и призвала других союзников Украины по всему миру последовать этому примеру.

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Военная поддержка Германии Украине

Германия развернет в Украине систему ПВО Patriot. Об этом сообщил посол ФРГ в Украине Мартин Егер. Он отметил, что ситуация зимой может стать очень сложной.

"Украинская сторона сделала все возможное, чтобы подготовиться к этой ситуации, и мы помогли с подготовкой. ... В дополнение к упомянутым системам IRIS-T, зимой здесь будет развернута еще одна система Patriot из Германии", - рассказал посол.

Ранее УНИАН сообщал, что Германия передала Украине новую помощь на оборону.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о новом пакете помощи Украине. По его словам, в него войдут четыре системы IRIS-T, противотанковые мины и 20 тысяч снарядов 155-мм калибра.

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