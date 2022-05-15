Это уникальное формирование из нескольких десятков тысяч бойцов 30 национальностей.

Несколько десятков тысяч воинов 30 разных национальностей, которые воюют в составе ВСУ с использованием западных доктрин — вот что такое иностранный легион. Они прошли крещение огнем на Харьковщине и поучаствовали в освобождении нескольких населенных пунктов. Журналисты пообщались с легионерами и подробно рассказали об этом уникальном подразделении.

Соответствующий сюжет с передовой выпустила команда ТСН, а разговаривал с иностранными бойцами корреспондент Андрей Цаплиенко.

Члены интернационального легиона полностью законно воюют на стороне Украине. Не каждый из добровольцев, кто вступил в подразделение, выдержал тяготы войны — слишком тяжело. Однако солдаты, которые решили остаться, настроены бороться за нашу страну до победы.

Цаплиенко смог пообщаться на передовой с Радом, американцем филлипинского происхождения. Он четыре года служил в морской пехоте США, а теперь совершенствует свои навыки в Украине.

"Моя специализация – временами пулеметчик, временами гранатометчик. На все руки мастер — работаю даже с Javelin. Вещи, которые требуют недель или месяцев обучения в западных армиях, мы здесь изучаем за несколько дней", — сообщил Рад.

Свои умения бойцы подтягивают с применением реального вооружения. Однако средства стараются экономить — слишком дорого впустую стрелять из того же Javelin.

Воины иностранного легиона разделены на несколько батальонов. Команда ТСН общалась с солдатами из "Волкодава". В эту группировку входят бойцы из США, Ирландии, Хорватии, Бразилии, Японии и так далее. Однако ключевые должности занимают украинские офицеры.

Легионеры заключают стандартный контракт с ВСУ, но в нем есть одна поправка. Иностранным воинам разрешается разорвать его в любой момент. Некоторые солдаты так и поступали после первого боевого крещения. Реальность войны в Украине оказалась слишком суровой. Остались, по словам нашего офицера, "сильные духом, сильные физически, убежденные в своем решении".

Один из таких смельчаков — морской пехотинец Крис. Он считает себя счастливчиком, так как вернулся без повреждений из Ирака и выжил во время обстрела Яворовского полигона.

"После того обстрела я сказал себе: "Возможно, теперь мой опыт поможет спасти какого-то 18-летнего парня на поле боя". А еще я подумал, что эта война стоит того, чтобы в ней победить", — сообщил Крис.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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