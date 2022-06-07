По словам президента, беседы насчет остановки боевых действий должны вестись только с участием Киева и с учетом украинском позиции.

Санкции не слишком сильно повлияли на текущий курс России в войне против Украины. А переговоры о прекращении огня нельзя проводить за спиной Киева. Позиция нашего государства должна обязательно учитываться.

Такие заявления сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times.

Глава страны раскритиковал попытки отдельных западных союзников провести закулисные переговоры и разузнать условия России для прекращения огня.

"Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, западная поддержка суверенитета Украины. Не может быть переговоров за спиной Украины в любое время. Как можно добиться прекращения огня на территории Украины, не прислушиваясь к позиции этой страны? Это очень удивительно", — сказал Зеленский.

По словам президента, западные союзники могут сделать больше, чтобы усадить РФ за стол переговоров. Они способны дать Украине необходимое вооружение и ввести жесткие экономические санкции, включая полное нефтяное и газовое эмбарго. Зеленский считает, что партнеры Киева должны создать "предварительные условия" для мира

"Вы имеете влияние на результат… Помимо слов, вы должны демонстрировать то, что вы действительно можете сделать", — продолжил Зеленский.

Текущие санкции, по мнению президента, "не особо повлияли на позицию России" касательно войны. Москва всегда находила способ их обходить. Зеленский также предположил, что отдельные западные правительства устали от последствий санкций против РФ и уже ищут способ, как их смягчить ради защиты своих коммерческих интересов.

"Все ведут себя как шифровальщики. Они поддерживают Украину, но при этом проверяют, что можно сделать для ослабления санкций, чтобы не пострадал бизнес", — подытожил Зеленский.

Напомним, 3 мая Евросоюз окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. В него вошел поэтапный отказ от морских транспортировок нефти из РФ. Трубопроводные поставки стали временным исключением. ЕС также утвердил отключение от SWIFT "Сбербанка", "Россельхозбанка" и "Московского кредитного банка". По словам главы МИД Польши Павела Яблонского, Европейский Союз уже работает над седьмым пакетом санкций.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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