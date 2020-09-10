О страшном диагнозе Денис Янтарь не рассказывал.

Доброволец и ветеран АТО Денис Янтарь, который на повышенных тонах разговаривал с президентом Владимиром Зеленским во время его визита в Золотое Луганской области, умер от онкологического заболевания.

Об этом сообщил в Facebook его побратим Дмитрий Шатровский.

"Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз когда с ним разговаривали, он говорил что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движения ветеранов Украины, почетным членом которого он является. Мы пошутили об одном смешном случае и договорились встретиться вместе позже. Это было несколько дней назад", - написал он.

Шатровский напомнил об общении бойца с президентом.

"Ты не угаснешь в памяти сотен людей, ты уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, а и как человек, который заставил объяснить шестого преЗЕдента Украины что он не л о х в свои 42 года. Теперь это народный мем", - считает он.

Зеленский в Золотом: что известно

В октябре прошлого года Зеленский посетил добровольческий батальон на участке разведения сил в Золотом. Бойцы решили угостить главу государства чаем и пригласили присесть.

Военный Денис Янтарь пояснил, что ветераны передали председателю Николаевской ОГА Стаднику письмо с требованием встречи с президентом.

"Он мне передал, я прочту. Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. А ты меня не переводи на акции", - сказал Зеленский.

Видео общения Зеленского с добровольцами

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Автор: Юрий Годован