По словам президента, наша армия показала, как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Североатлантический альянс больше никогда не говорить, что украинская армия не соответствует стандартам НАТО.

Об этом он заявил во время выступления на саммите НАТО.

"Прошу ради наших военных. После такого месяца войны, войны против России. Больше никогда, прошу вас, никогда не говорите нам, что наша армия не соответствует стандартам НАТО. Мы показали, на что способны наши стандарты. И как много мы можем дать общей безопасности в Европе и мире. Как много мы можем сделать для защиты от агрессии против всего, что мы ценим. Что вы цените. Но НАТО еще предстоит показать, что Альянс может сделать. Для спасения людей. Показать, что это действительно самое мощное оборонительное объединение в мире. Мир ждет", - сказал президент.

Он подчеркнул, что Украина ждет реальных действий и реальных гарантий безопасности.

"От тех, чье слово достойно доверия. И чьи действия могут сохранять мир. Подлинно. Предложения - на столе. Наши потребности - на столе. Мир - нужен нам немедленно. Ответы - только за вами. Спасибо тем, кто помогает", - заявил Зеленский.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Зеленский эмоционально обратился к НАТО с просьбой оказать военную помощь.

Вас также могут заинтересовать новости: