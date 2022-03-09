Президент отметил, что его семья его понимает и поддерживает это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, почему до сих пор не уехал из страны и как к этому решению относится его семья.

В интервью Bild президент сказал, что его дети говорят, что он должен остаться здесь.

"Они [семья] гордятся мной. Они гордятся тем, что мы украинцы. Они понимают, что я мог уже сбежать или быть в безопасности. Но они меня понимают и поддерживают мое решение. Потому что это решение для нашей страны. Они хотят, чтобы Киев оставался сильным", - пояснил Зеленский.

Он отметил, что как люди, они, конечно, беспокоятся.

"Худшее, что могло случиться, уже произошло. У нас война, Россия против Украины. Столько людей уже погибло. Страна разрушена. Что еще хуже может случиться с людьми, которые потеряли своих детей? Но мы верим в будущее. Мы не сдадимся, мы не продадим нашу землю", - подчеркнул лидер Украины.

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