Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия будет готовить новые ракетные удары, поэтому Украина разрабатывает максимально эффективные меры противодействия.
Об этом Зеленский говорил с силовиками и военными во время очередного заседания Ставки верховного главнокомандующего. В частности, участники встречи обсудили события на передовой, отдельно проанализировали ситуацию на Донетчине и юге.
"Не упускаем из виду того, что враг будет готовить новые ракетные удары, поэтому разрабатываем максимально эффективные меры противодействия", - рассказал президент.
Также на ставке заслушали информацию о вероятных действиях агрессора в ближайшее время. Он уточнил, что в конце на ставке также обсудили вопросы обеспечения ВСУ боеприпасами и подготовку командиров тактического звена.
Война в Украине: последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, за сутки украинские защитники уничтожили еще 790 путинских военных, которые пришли с войной против Украины. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине 116 тысяч 80 солдат.
Аналитики ISW прогнозируют, что в следующие шесть месяцев Кремль, вероятно, постарается вернуть инициативу на поле боя и прекратить серию успехов Украины.