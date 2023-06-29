Бен Уоллес считает, что альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству для Украины.

НАТО следует рассмотреть вопрос об игнорировании конкретных требований, которые нужно выполнить на пути вступления Украины в альянс.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес на совместной пресс-конференции вместе со своим канадским коллегой в Лондоне, пишет Sky News. Уоллес считает, что альянсу следует рассмотреть возможность "пропустить" План действий по членству для Украины.

"Я думаю, что нам обязательно необходимо подумать об отказе от Плана действий по членству", - сказал министр.

По словам Уоллеса, направлением движения должно быть продвижение Украины к членству в НАТО. При этом он признал, что все вопросы, связанные с вступлением, не будут решены быстро.

Министр считает маловероятным, что все проблемы, связанные со вступлением Украины, будут решены к моменту саммита НАТО в Литве в следующем месяце.

В свою очередь, посол США в НАТО Джулианна Смит заявила, что страны-члены приближаются к компромиссу в отношении стремления Украины к членству. Этот компромис может определить, как именно Киев сможет присоединиться к Альянсу.

Смит выразила уверенность в том, что члены альянса согласятся с текстом, выходящим за рамки Бухарестской декларации 2008 года, в которой говорилось, что Украина присоединится к альянсу, но не говорилось, когда и как.

Саммит НАТО 2023 в Вильнюсе - что известно

Как сообщал УНИАН, на саммите в Вильнюсе страны-участницы Альянса должны обсудить возможные гарантии безопасности для Украины. Украина хочет, чтобы НАТО объявило на саммите в Вильнюсе, что Киев присоединится к альянсу вскоре после окончания войны, и изложило четкую дорожную карту для членства.

Тем не менее, в НАТО неоднократно заявляли, что Украине не сможет стать членом альянса, пока продолжается война.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Североатлантический альянс не будет официально приглашать Украину стать страной-членом.

В последнее время все чаще звучат заявления об упрощенном вступлении Украины в НАТО, в частности, без ПДЧ. Однако, некоторые страны, такие как Венгрия и Турция, могут не поддержать такую идею. Против упрощения процедуры вступления выступил и президент США Джо Байден. Он подчеркнул, что Украина может вступить в НАТО, но не автоматически.

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