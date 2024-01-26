В особенности речь идет о защите от российского воздушного террора.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил военным командирам Сил обороны подготовить детальные планы дальнейшего защиты прифронтовых и приграничных городов и критических объектов. Об этом глава государства сообщил в Telegram после проведения Ставки Верховного Главнокомандующего.

"Авдеевка, Купянск, юг - все важнейшие направления наших действий. Подробные доклады главкома Залужного, командующих Сырского, Тарнавского, Москалева, Игнатова и других", - отметил Зеленский.

Кроме того, как сообщил президент, еще внимание сосредоточивалось на вопросе снарядов. Речь идет о поиске новых контрактов, взаимодействии с партнерами по ритмичности международной технической помощи, постоянном наращивании собственного производства. "Также дроны, работа над увеличением как объемов, так и дальности применения", - добавил глава государства.

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Вместе с тем, как подчеркнул Зеленский, он заслушал доклад по защите прифронтовых и приграничных территорий, особенно от российского воздушного террора.

"Поручил подготовить детальные планы дальнейшего прикрытия городов, громад и критических объектов с воздуха", - подчеркнул Зеленский.

Новости войны - планы России

Ранее издание The Financial Times со ссылкой на украинские источники сообщало, что Россия может планировать новое масштабное наступление уже этим летом. Они предполагают, что целью нового наступления захватчиков станет захват остальных территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, которые Москва попыталась аннексировать осенью 2022 года. Также они не исключают попытки захватить Харьков или Киев.

В недавно рассекреченной оценке разведки США говорится, что цель диктатора Путина - захватить Украину и покорить людей остается неизменной.

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