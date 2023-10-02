Украина продолжает наступательные действия на фронте, и нужно оружие и техника для этого.

Украина нуждается в ускорении реализация европейской стратегии по поставке артиллерийских снарядов, а также нашей стране необходимы системы ПВО. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский сегодня во время встречи – заседания Совета министров иностранных дел Евросоюза в Украине.

Он отметил, что Украина продолжает наступательные действия на фронте и шаг за шагом освобождает свою территорию.

Зеленский подчеркнул, что Украина нуждается в ускорении реализации европейской стратегии по поставкам артиллерийских снарядов - это касается и совместных закупок, и увеличения производственных мощностей европейского ОПК.

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Он также отметил, что нуждается в расширении и подготовка наших военных в рамках миссии Евросоюза по военной помощи.

Он поблагодарил те государства ЕС, которые присоединились к нашей авиационной коалиции. "Сейчас идет подготовка наших пилотов и инфраструктуры в Украине для использования F-16. и это точно поможет защититься от российского террора. Мы рассчитываем также на интеграцию модулей по подготовке украинских пилотов F-16 и инженерного состава к миссии EUMAM Ukraine", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что перед зимой надо максимально активизироваться в усилении воздушного щита Украины. При этом отметил, что системы ПВО, которые наше государство получило, – "Петриоты", "Айрис-т", "Насамсы" и другие – уже играют положительную роль и спасают жизни.

"Нужно больше таких систем. В частности, несколько "Пэтриотов" для защиты наших южных регионов способны принципиально изменить ситуацию и в значительной степени лишить смысла российский террор", - подчеркнул он.

Зеленский отметил, что начало финансового инструмента для Украины – Ukraine Facility – с общим объемом финансирования в 50 миллиардов евро на период 2024-2027 годов – это очень важный шаг. "И мы надеемся, что уже в ближайшее время этот инструмент будет утвержден институтами Евросоюза", - подчеркнул он.

Президент Украины отметил, что не нужно забывать, что в тематике восстановления есть очень важный компонент. "И это компонент справедливости. Агрессор должен платить за агрессию, за вред от нее. И именно поэтому замороженные российские активы должны быть направлены на финансирование восстановления. Мы очень рассчитываем на ускорение соответствующей работы в Европейском Союзе", - добавил он.

Зеленский отметил, что Украина активно работает с партнерами ради наказания России за агрессию и террор, максимально поддерживая работу Международного уголовного суда. "Но очень нужно, чтобы Европа делала справедливые шаги и в отношении активов террористического государства и связанных с ним лиц", - подчеркнул Зеленский.

Оружейный форум в Украине

Как сообщал УНИАН, 29 сентября в Киеве состоялся Форум оборонных индустрий, в котором принимали участие представители сразу 252 компаний-производителей оружия из 30 стран мира. Форум познакомил иностранных и украинских производителей вооружения. Часть из них уже договорилась работать вместе на территории Украины и обмениваться технологиями.

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