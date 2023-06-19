Глава государства заявил, что Украина дошла до важнейшего периода в контексте наступательных действий нашей армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил действия украинских разведчиков и бойцов ВСУ на одном из самых жестких направлений фронта.

Лидер страны в своем обращении указал, что речь идет о боевых действиях на Таврической линии. По словам Зеленского, прошедшая неделя стала важнейшей в контексте обороны и наступательных действий нашей армии.

"Очень важная для нас всех неделя: для нашей обороны, для наших шагов вперед – для наших наступательных действий. И самое время поблагодарить всех наших воинов, тех, кто отличился именно на этой неделе", - сказал он.

Президент отдельно выделил заслуги воинов 130-го отдельного разведывательного батальона ВС Украины, а также успехи морпехов, пехотинцев, танкистов, артиллеристов и других представителей Сил безопасности и обороны, воюющих на Таврическом направлении.

Контрнаступление ВСУ позволило деоккупировать 8 населенных пунктов в Украине

Напомним, что сегодня утром заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр отметила - по итогу боевых действий на прошлой неделе наша армия деоккупировала 8 населенных пунктов.

Она подтвердила, что под контролем Украины находятся Пятихатки, а также населенные пункты Новодаровка, Левадное, Сторожевое, Макаровка, Благодатное, Лобковое, Нескучное.

Маляр подчеркнула, что эти территории были освобождены бойцами подразделений ОСУВ "Таврия". Они продвинулись вглубь территорий россиян до 7 км.

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