Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Украина никогда не простит смертей и ранений, к которым приводят российские обстрелы украинских городов.
"Как и всегда, отмечу сегодня наших бойцов, которые за минувшие сутки дали лучший результат. Прежде всего в Донецкой области. Знаменитая 72-я отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев - благодарю вас, ребята ! Морпехи 36-й бригады - молодцы! 55-я отдельная артиллерийская бригада "Запорожская Сечь" - благодарю вас, воины, за неизменную меткость, за настоящую военную закалку! Морпехи "Тридцатьпятки" и 79-я бригада ДШВ - благодарю вас", - сказал Зеленский в вечернем обращении к украинцам.
Также президент поблагодарил за меткость украинских бойцов на Запорожском направлении, в частности, 44-ю артиллерийскую бригаду имени гетмана Даниила Апостола.
"Хочу отдельно отметить всех тех наших бойцов, которые наносят оккупанту удары в ответ на террор; которые высчитывают позиции врага, из которых бьют по нашим городам. Каждая уничтоженная позиция террористов-это спасенные жизни наших людей", - сказал президент.
Глава государства поблагодарил Вооруженные силы, разведку и воинов Службы безопасности, кто приобщается к выполнению этой задачи - к справедливому огневому ответу тем, кто является источником террора.
"За такие удары, как по Константиновке сегодня, как по многим нашим другим городам, враг должен знать: Украина не простит издевательства над нашими людьми, не простит этих смертей и ранений. Все российские террористы будут разбиты", - заявил Зеленский.
Последние удары РФ по Украине: актуальные новости
РФ регулярно поливает нашу страну огнем из всех типов вооружений, а в ночь на 24 марта российские войска снова атаковали Украину. Под ударом оказался Кривой Рог Днепропетровской области. Власти сообщили, что есть попадание 5 БПЛА.
В Воздушных силах ВСУ рассказали, что 24 марта Россия била по Украине дронами, ракетами и управляемыми авиационными бомбами.