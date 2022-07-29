Также был проанализирован уровень поставок помощи от партнеров.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении очередного заседания Ставки Верховного главнокомандующего, на котором было проанализировано состояние выполнения плана обороны Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении.

"Провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего. Рассмотрели четыре вопроса. Из того, что можно сказать сейчас публично: проанализировали состояние обеспечения на это время вооружением наших защитников, поставки помощи от партнеров и в целом состояние выполнения плана обороны Украины, который был введен в действие 24 февраля", - рассказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 21 июля, на предыдущем заседании Ставки Верховного главнокомандующего, его участники согласились, что Украина имеет существенный потенциал для продвижения своих сил на фронте и задачи оккупантам новых ощутимых потерь.

По мнению западных журналистов, в Украине появился шанс снова переломить ход войны в свою пользу.

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