Президент считает, что привлечь российского президента к ответственности сможет только полноценный спецтрибунал, а не какие-то его гибридные формы.

Президент Владимир Зеленский, который находится в Нидерландах с официальным визитом, во время своего выступления в Гааге заявил, что уверен в победе Украины в этой войне. После победы мир сможет увидеть на скамье подсудимых российского президента Владимира Путина, убежден глава государства.

"Безусловно, мы все хотим видеть здесь другого Владимира. Мы хотим видеть его в Гааге. Того, который должен быть осужден за свои преступные действия... Я уверен, что это произойдет, когда мы одержим победу. А мы одержим победу", - отметил он.

Президент подчеркнул, что полноценное правосудие в преступлении агрессии России против Украины нельзя обеспечить гибридными заменами суда. Он акцентировал, что сейчас Украине нужны настоящий мир, настоящее правосудие, настоящая свобода, а не какие-то их гибридные формы.

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По словам президента, только в апреле россияне совершили в Украине 6139 военных преступлений, в результате которых погибли 190 взрослых и 17 детей, а еще более 400 гражданских получили ранения.

"Одно российское преступление привело ко всем остальным – это преступление агрессии. Это первичное преступление, начало зла. Должна быть ответственность за это преступление. Этого можно добиться только благодаря трибуналу", – считает Зеленский.

По его мнению, необходимо трансформировать в новые реалии опыт Нюрнбергского процесса в отношении представителей Третьего Рейха за совершенные во время Второй мировой войны преступления.

"Мы выступаем за создание такого трибунала. Мы хотим продолжить традицию обязательного наказания за преступление агрессии как гарантии неповторения такой агрессии. Если мы хотим справедливости, мы не должны искать оправданий или ссылаться на недостатки международного права. Мы должны принимать смелые решения, которые исправят недостатки, которые, к сожалению, существуют в международном праве", - сказал президент.

По словам Зеленского, именно это надо сделать сейчас, ведь "все остальное будет слабостью".

"Ради наших детей и будущего мы не можем поступиться идеей такого трибунала... Я призываю мир не бояться... Это наша историческая ответственность, ответственность современного поколения - наказать (Россию - УНИАН) за преступление агрессии... Мир должен почувствовать себя полностью в безопасности", - отметил он.

В частности, глава государства уточнил, что украинские суды обеспечат большинство наказаний за военные преступления России, но только одна институция способна отреагировать на первоначальное преступление агрессии - это "настоящий и полноценный трибунал".

В конце своего выступления Зеленский подчеркнул, что эту войну необходимо сделать последней войной в мире. "И мы это сделаем", - заключил он.

Визит Зеленского в Нидерланды - что известно

Вечером в среду, 3 мая, начался официальный визит Зеленского в Нидерланды, в рамках которого уже состоялись и запланированы встречи с топ-чиновниками, а также представителями Международного уголовного суда.

Также президент Украины будет иметь аудиенцию у короля Виллема-Александра, встретится отдельно с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте и в трехстороннем формате - с Рютте и премьер-министром Бельгии Александером де Кроо.

Спецтрибунал для россиян - что надо знать

Сейчас над созданием Спецтрибунала против России работают 36 стран, последней к этому списку присоединилась Северная Македония. Украинские власти призывают и другие страны присоединяться к основной группе по созданию специального трибунала для преступления агрессии против Украины.

В январе Европарламент поддержал резолюцию о создании трибунала для российских топ-чиновников, в частности для президента России Владимира Путина, за преступления и агрессию против украинцев.

Впоследствии похожую резолюцию поддержали и на Парламентской ассамблее Совета Европы. В этом документе говорится о спецтрибунале для привлечения к ответственности высшего политического и военного руководства России и Беларуси за совершение преступления агрессии против Украины.

В то же время, в странах-партнерах и среди экспертов продолжается обсуждение формы, в которой этот трибунал будет создан.

В частности, рассматривается несколько вариантов трибунала, среди которых и так называемый гибридный или интернационализированный трибунал. Предлагается, что за основу он будет иметь украинскую юрисдикцию и международное право, а к правосудию будут привлечены судьи из других стран.

Однако в Украине не поддерживают создание "гибридного трибунала" и считают эту идею недопустимой. Ведь такая форма трибунала не гарантирует снятия неприкосновенности с Путина, Лаврова и другого руководства страны-террориста и даст им возможность избежать ответственности за преступление агрессии против Украины.

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