Глава государства встретится с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.

Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.

Читайте такжеЗеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов ЛапутинуОб этом сообщает пресс-служба президента.

В рамках визита глава государства встретится с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Зеленский и Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.

Также президент Украины и президент ЕС ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС.

Сегодня утром Мишель начал визит в Украину. 3 марта президент ЕС посетит Киев.

Ситуация на Донбассе

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Автор: Наталья Ничишина