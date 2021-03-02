Президент Владимир Зеленский начал рабочую поездку в зону проведения операции Объединенных сил в Луганской области.
Читайте такжеЗеленский ввел в состав СНБО министра по делам ветеранов ЛапутинуОб этом сообщает пресс-служба президента.
В рамках визита глава государства встретится с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Зеленский и Мишель обратятся к участникам Всеукраинского форума "Украина 30" в формате видеовключения.
Также президент Украины и президент ЕС ознакомятся с оперативной ситуацией в зоне проведения ООС.
Сегодня утром Мишель начал визит в Украину. 3 марта президент ЕС посетит Киев.
Ситуация на Донбассе
- На Донбассе постоянно находится около 50 снайперов РФ - разведка
- На Донбассе в воскресенье погиб украинский военный: подробности от штаба ООС (видео)
- Стало известно имя морпеха, погибшего на Донбассе в последний день зимы
- На Донбассе за сутки ранены и травмированы девять военных
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram